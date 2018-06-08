CATANIA: Nasconde un chilo di droga in una valigia, arrestato

L’estate è tempo di vacanze, tempo di viaggi e, quindi, tempo di bagagli… ma c’è chi all’interno delle valige non mette abiti o effetti personali, tutt’altro. È quanto hanno scoperto i poliziotti del...

L’estate è tempo di vacanze, tempo di viaggi e, quindi, tempo di bagagli… ma c’è chi all’interno delle valige non mette abiti o effetti personali, tutt’altro. È quanto hanno scoperto i poliziotti del Commissariato San Cristoforo i quali, grazie a un’attenta attività d’indagine e al portentoso fiuto di “Jagus” il cane antidroga della squadra Cinofili della Questura, hanno rinvenuto all’interno di un trolley, custodito da un pregiudicato abitante nell’omonimo quartiere, un chilogrammo di marijuana.

La droga – che avrebbe dovuto essere utilizzata per ben altri “viaggi” – è stata immediatamente sequestrata ma, nel frattempo, il pregiudicato è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Poco dopo, però, l’uomo, il venticinquenne G.C.D., si è presentato al Commissariato, insieme al proprio difensore di fiducia, ammettendo le proprie responsabilità: è stato denunciato per ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.