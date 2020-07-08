I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 27enne catanese Salvatore Alex MARGHELLA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo sp...

CATANIA: NASCONDEVA DIETRO AL DIVANO 1 KG DI MARIJUANA: ARRESTATO

Salvatore Alex MARGHELLA, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.L’equipaggio della gazzella, all’angolo tra le vie Di Prima e Delle Finanze, ha imposto l’alt alla Fiat Panda condotta dal giovane catanese che mostrando un eccessivo disagio all’identificazione da parte dei militari, li ha indotti ad approfondire il controllo previa perquisizione dell’abitacolo del mezzo, all’interno del quale sono state rinvenute e sequestrate 8 dosi di marijuana.A quel punto gli operanti hanno deciso di estendere immediatamente la perquisizione anche nell’abitazione di vico Rao del 27enne, operazione che ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 1 Kg di marijuana, che conservata all’interno di 17 involucri che il pusher aveva occultato dietro il divano della zona soggiorno.L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato trattenuto in camera di sicurezza.