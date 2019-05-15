CATANIA: NASCONDEVA IN AUTO IL “FUMO” DA PIAZZARE, ARRESTATO PUSHER

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un disoccupato catanese di 33 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza un disoccupato catanese di 33 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per sbarcare il lunario acquistava la droga nel quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più “importanti” del capoluogo etneo, per poi confezionarla in dosi nella propria abitazione e piazzarla alla sua cerchia di clienti.

A sconvolgere i piani del pusher ci ha pensato ieri sera l’equipaggio della gazzella che, pattugliando il quartiere, ha notato quella strana manovra effettuata dall’uomo con la propria Fiat Punto il quale, vedendo i militari, ha invertito bruscamente il senso di marcia.

Inseguito e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare al termine delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 100 grammi di marijuana, contenuti in una busta di plastica nascosta sotto il sedile anteriore destro.

L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.