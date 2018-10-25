I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno sequestrato, nel quartiere Picanello, oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti e tratto in arresto un soggetto catanese. L’operazione scatur...

I finanzieri del Comando provinciale di Catania hanno sequestrato, nel quartiere Picanello, oltre due chilogrammi di sostanze stupefacenti e tratto in arresto un soggetto catanese. L’operazione scaturisce da una mirata attività di intelligence economico-finanziaria e specifici servizi di osservazione e controllo del territorio che hanno permesso di individuare dei movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione in uso ad S.A. (cl. 1976), persona sottoposta agli arresti domiciliari per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

CATANIA: NASCONDEVA IN CASA 2 CHILI DI MARJUANA, GLI AVREBBE FRUTTATO CIRCA 180 MILA EURO

Pertanto, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania, con l’ausilio di un’unità cinofila e personale anti-terrorismo e pronto impiego del gruppo di Catania, procedevano ad effettuare una perquisizione presso l’abitazione del soggetto rinvenendo cinque involucri di cellophane trasparente sottovuoto contenenti sostanza vegetale di colore marrone che, sottoposta ad analisi speditiva, è risultata essere marijuana per un peso complessivo di circa chilogrammi due. Oltre alla sostanza stupefacente, sono stati sottoposti a sequestro due bilancini di precisione, cinque telefoni cellulari e uno strumento di difesa personale del tipo taser, in grado di rendere inoffensiva una persona attraverso l’invio di scariche elettriche.

Informata la Procura della Repubblica di Catania, il responsabile è stato tratto in arresto e ristretto presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Lo stupefacente sequestrato, destinato al mercato etneo, avrebbe fruttato, nella vendita al dettaglio, circa 180 mila euro.