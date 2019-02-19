CATANIA: NASCONDEVA IN CASA DUE CHILI DI MARIJUANA E COCAINA, ARRESTATO

La Polizia di Stato ha tratto in arresto GIARDINARO Umberto (cl. 1993), responsabile di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Personale della Sezione Antidroga apprendeva che...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto GIARDINARO Umberto (cl. 1993), responsabile di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Personale della Sezione Antidroga apprendeva che GIARDINARO Umberto deteneva sostanza stupefacente all’interno di un appartamento del rione Nesima Superiore/San Berillo Nuovo.

Nel pomeriggio di ieri, dopo accurati accertamenti, ha eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione, ad esito della quale, all’interno della camera da letto è stata rinvenuta e sequestrata una busta in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di kg.1,6, mentre nel vano cucina sono stati rinvenuti e sequestrati n.6 involucri di tipo cocaina del peso di gr.110 circa, un sacchetto con all’interno 37 stecche e 5 involucri in cellophane di marijuana del peso complessivo di circa 70 grammi.

Nel prosieguo dell’attività di P.G., all’interno di un garage, in uso a GIARDINARO, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di.410 grammi, nonché un bilancino di precisione.

Espletate le formalità di rito, GIARDINARO è stato associato presso la casa circondariale di Catania - piazza Lanza a disposizione dell’A.G