CATANIA, NASCONDEVA IN CASA LA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE PIAZZATA
I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza il 30enne catanese Giuseppe Leone, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Fermato e perquisito mentre a piedi percorreva via Brescia a Catania, è stato trovato in possesso di pochi grammi di marijuana.
Estendendo le operazioni nell’abitazione del fermato in via Sebastiano Catania, si è potuto rinvenire e sequestrare: 60 grammi della medesima sostanza stupefacente, già confezionata in dosi, 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.
L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida, è stato relegato agli arresti domiciliari.