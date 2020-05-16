CATANIA: NASCONDEVA LA DROGA DENTRO DUE BIBERON

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore Mario DELLA CIOPPA, i poliziotti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartier...

Nei giorni scorsi, su disposizione del Questore Mario DELLA CIOPPA, i poliziotti del Commissariato Librino hanno effettuato controlli straordinari volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza con particolare riferimento al viale Grimaldi nr 10 (la cosi detta Fossa dei Leoni) e Villaggio Zia Lisa II.

È stato posto a controllo un pluripregiudicato in materia di reati di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, C.F. cl. 85 ed è stato accertato che, assieme all’intero nucleo familiare (4 figli e la convivente), aveva occupato abusivamente un immobile dell’Istituto Autonomo Case Popolari; di fatto, da qualche mese si era spostato di pianerottolo, trasferendosi al piano in cui abita la suocera e ciò “per motivi di comodità”. Per tale motivo, il pregiudicato e la di lui convivente sono stati indagati in stato di libertà per il reato d’invasione di edificio pubblico ai sensi degli artt. 633 e 639 bis del codice penale.

Si evidenzia che la condotta del pregiudicato ha anche leso il legittimo diritto al beneficio del nucleo familiare, che avrebbe avuto legalmente diritto, in base allo scorrimento della graduatoria, a detta abitazione che attendeva da lungo tempo.

Nel medesimo edificio, incassato all’interno di un muro condominiale, è stato rinvenuto un pacco con all’interno 101 involucri di carta stagnola contenenti marjuana, due “biberon” con all’interno 35 involucri contenenti crack e 10 con all’interno cocaina, il tutto è stato sequestrato penalmente a carico di ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti.

Durante le operazioni di polizia, sono stati identificati 4 soggetti che detenevano, per uso personale, del “crack”: per tale motivo, è stato loro contestato l’art. 75 del D.P.R. 309/90; la sostanza è stata sequestrata amministrativamente e, in qualità di assuntori di droga, a due è stata anche ritirata la patente di guida.

Ulteriore fatto di rilievo riguarda il comportamento tenuto da I. A. S. cl. 96, indagato in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, il quale durante un controllo di polizia nei pressi di via della Capinera, ha inveito contro i poliziotti lamentandosi per i numerosi controlli della Polizia di Stato nel quartiere.

All’interno del Villaggio Zia Lisa II, i poliziotti hanno sorpreso il pregiudicato G.R.D. cl. 91 in possesso di numerosi dosi di marjuana e di crack; per tale motivo, lo stesso è stato indagato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fine dello spaccio di sostanze stupefacenti; in più, è stato segnalato anche per la violazione dell’obbligo di dimora al quale era sottoposto, potendosi allontanare dal comune di Mirabella Imbaccari.

In ultimo, una donna di 37 anni è stata indagata in stato di libertà per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. Nello specifico, la stessa non ha consentito al padre di vedere il figlio.

Durante l’attività di polizia sono stati identificati numerosi soggetti pluripregiudicati e i controlli, sempre più approfonditi e accurati, continueranno anche nei prossimi giorni.