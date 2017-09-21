CATANIA: NASCONDEVA MARIJUANA IN CASA, ARRESTATO 24ENNE

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un 24enne catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I Carabinieri da qualche giorn...

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un 24enne catanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri da qualche giorno, nella zona storica della “Civita”, tenevano sotto controllo l’abitazione del giovane, notando uno strano movimento di persone alle ore più inconsuete della giornata.

Ieri sera, i militari hanno proceduto ad una perquisizione nell’appartamento del reo rinvenendo e sequestrando, abilmente occultato all’interno del frigorifero, un barattolo per il burro contenente 10 grammi di marijuana, due scatolette metalliche contenenti complessivamente altri 13 grammi dello stesso stupefacente nascoste in un pensile della cucina, due bilancini elettronici di precisione, la somma contante di 35 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio e vario materiale utilizzato per confezionare la droga, occultati sempre nella cucina all’interno della credenza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato collocato ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.