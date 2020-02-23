I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, il 54enne catanese Mich...

CATANIA, NASCONDEVA PARTE DELLA DROGA IN UN VECCHIO SCARPONE: ARRESTATO

I militari che tenevano d’occhio il BALSAMO, personaggio di riconosciuto spessore criminale, avevano notato lo strano e sintomatico andirivieni di giovani nei pressi della sua abitazione di via Cordai, quindi si sono appostati per scoprire il luogo ove l’uomo nascondeva la droga.

L’attesa ha premiato i carabinieri i quali, con l’ausilio di un binocolo hanno notato l’uomo inerpicarsi più volte con l’ausilio di una scala su un balcone di pertinenza di un’abitazione abbandonata, adiacente alla sua.

Decidevano quindi di bloccare il BALSAMO che è stato bloccato proprio mentre stava riponendo la scala in un luogo appartato talché i carabinieri, riutilizzando la stessa, sono arrivati al balcone in questione dove, occultato sotto un cumulo di rifiuti, hanno rinvenuto un barattolo di vetro sigillato con 40 dosi di cocaina al suo interno già confezionata per la vendita al minuto nonché, all’interno di un vecchio scarpone, altri quantitativi della medesima sostanza stupefacente in stato solido per un peso complessivo di 55 grammi.

L’estensione della perquisizione all’interno dell’abitazione del BALSAMO, poi, ha consentito ai militari di rinvenire una grande quantità di materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga.

L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.