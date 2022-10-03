CATANIA, NASCONDEVA UNA PISTOLA DENTRO UN PELUCHE DELLA FIGLIA

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di droga e spendita di monete false”, un 24enne pregiudicat...

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione ai fini di spaccio di droga e spendita di monete false”, un 24enne pregiudicato catanese, che si trovata già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

I militari durante un controllo nell’abitazione del 24enne nel quartiere San Leone hanno trovato in un mobile della cucina, 25 grammi di marijuana, suddivisa in due dosi, un involucro contenente 83 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina, un bilancino di precisione ed un block notes su cui erano appuntati nominativi e cifre, riconducibili all’attività illecita.

In un mobile della camera da letto c’era una mazzetta di banconote false tutte del taglio di 20,00 euro, per un valore complessivo di 3.500 riportanti tutte le stesso numero di matricola e infine nella cameretta della bambina del pregiudicato, i militari hanno recuperato una pistola marca Beretta con 6 proiettili calibro 6 x 35, nascosti dentro un peluche. L’uomo è stato rinchiuso in carcere.