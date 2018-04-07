CATANIA: Nascondevano armi in casa, arrestati padre e figlia

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza un 47enne, già gravato da precedenti di polizia, e la figlia di 22 anni, poiché ritenuti responsabili di detenzione abusiva di armi clandestine, alterate e munizioni in concorso.

Gli operanti, nel corso di perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto e sequestrato:

1 fucile semiautomatico cal. 12 marca Benelli modello Montefeltro con la matricola abrasa, la canna mozzata, il calcio modificato e 10 cartucce marca Fiocchi del medesimo calibro; 1 pistola a salve marca Bruni modello 92 cal. 8;

1 caricatore pistola cal. 9 Luger, contenente 4 cartucce; 2 giubbotti antiproiettile privi di marca e matricola; 1 radio ricetrasmittente marca Icom.

Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.