95047

CATANIA. NEGOZIO APERTO CON DIPENDENTI AL LAVORO: TRE DENUNCIATI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato 3 uomini, rispettivamente di 23, 36 e 62 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. in relazione all’inosservanza delle disposizioni...

A cura di Redazione Redazione
27 marzo 2020 10:27
CATANIA. NEGOZIO APERTO CON DIPENDENTI AL LAVORO: TRE DENUNCIATI -
Dintorni
Condividi

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato 3 uomini, rispettivamente di 23, 36 e 62 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. in relazione all’inosservanza delle disposizioni per il contenimento epidemico del coronavirus.

Nell’ambito dei controlli effettuati, i militari hanno constatato che un negozio di arredamenti sito in via Della Concordia era abusivamente aperto al pubblico e, pertanto, hanno provveduto a denunciarne il titolare nonché i due impiegati, in quel momento intenti ad opere di manutenzione dell’esercizio commerciale.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047