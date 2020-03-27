CATANIA. NEGOZIO APERTO CON DIPENDENTI AL LAVORO: TRE DENUNCIATI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato 3 uomini, rispettivamente di 23, 36 e 62 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. in relazione all’inosservanza delle disposizioni...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato 3 uomini, rispettivamente di 23, 36 e 62 anni, per violazione dell’art. 650 C.P. in relazione all’inosservanza delle disposizioni per il contenimento epidemico del coronavirus.

Nell’ambito dei controlli effettuati, i militari hanno constatato che un negozio di arredamenti sito in via Della Concordia era abusivamente aperto al pubblico e, pertanto, hanno provveduto a denunciarne il titolare nonché i due impiegati, in quel momento intenti ad opere di manutenzione dell’esercizio commerciale.