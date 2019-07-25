95047

CATANIA, NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE SI SCAMBIANO 2,1 KG DI COCAINA

I servizi a tutela della sicurezza del territorio, istituiti in seno al comitato dell’ordine e sicurezza pubblica e disposti con apposita ordinanza dal Questore di Catania, hanno permesso di massimizz...

A cura di Redazione Redazione
25 luglio 2019 13:14
CATANIA, NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE SI SCAMBIANO 2,1 KG DI COCAINA -
Dintorni
Condividi

I servizi a tutela della sicurezza del territorio, istituiti in seno al comitato dell’ordine e sicurezza pubblica e disposti con

CATANIA, NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE SI SCAMBIANO 2,1 KG DI COCAINA
CATANIA, NEL PARCHEGGIO DI UN CENTRO COMMERCIALE SI SCAMBIANO 2,1 KG DI COCAINA
apposita ordinanza dal Questore di Catania, hanno permesso di massimizzare i risultati anche in tema di repressione dei reati, con speciale riferimento a quelli che destano maggior allarme sociale, come nel caso del traffico e dello spaccio di stupefacenti.

Con l’arresto del pregiudicato calabrese Antonio La Face 28enne, avvenuto ieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, i poliziotti della squadra mobile hanno posto sotto sequestro ben 2,100 chilogrammi di cocaina.

Fondamentale è stato l’intuito degli agenti: infatti, l’uomo è stato notato mentre si trovava all’interno del parcheggio di un noto centro commerciale della periferia ovest di Catania, zona oggetto dell’osservazione da parte della polizia.

A insospettire i poliziotti, quel motociclista fermo, a motore spento e in sella alla sua moto, quasi come se stesse attendendo qualcuno, ma pronto a ripartire: un atteggiamento che ha spinto gli investigatori a vederci chiaro.

E non a torto. Pochi istanti dopo, infatti, il motociclista è stato affiancato da una Volkswagen Passat, con il cui conducente ha scambiato un’occhiata d’intesa, dopodichè i due mezzi sono usciti dall’area di parcheggio, discretamente tallonati dai poliziotti.

Non restava che procedere al controllo, evitato dal motociclista che è riuscito a eludere l’alt che gli era stato intimato, ma che ha dato risultati sorprendenti per quanto riguarda il contenuto della vettura che, invece, è stata fermata e perquisita insieme al suo conducente, l’arrestato Laface.

I due panetti di cocaina per un peso di oltre due chilogrammi, sono stati trovati ben nascosti nel bagagliaio dell’automobile.

La droga è stata, quindi, sequestrata e Laface è stato condotto in Questura da dove, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nel carcere Piazza Lanza.

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047