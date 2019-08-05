Personale della Squadra Mobile –Sezione contrasto alla criminalità diffusa- ha arrestato LITRICO Orazio Massimo, catanese (classe ’81), con precedenti di polizia, in quanto ritenuto responsabile del r...

CATANIA, NELLO ZAINO IL KIT DELLO SPACCIATORE

catanese (classe ’81), con precedenti di polizia, in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina e crack.

Nel corso di un mirato servizio, nel rione Librino, il richiamato personale ha notato LITRICO camminare nei pressi dello stabile dove risiede con un borsa in jeans a tracolla.

Il predetto è stato fermato e sottoposto a perquisizione personale, ad esito della quale, occultati nella citata borsa sono stati rinvenuti e sequestrati 58 grammi di cocaina e 26 di crack, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Espletate le formalità di rito, LITRICO Orazio Massimo Antonio è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.