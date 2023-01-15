CATANIA. NEONATA DI 4 GIORNI MUORE IN OSPEDALE: DISPOSTA L'AUTOPSIA SUL CORPICINO

Una neonata di soli tre giorni di vita muore in ospedale. È giallo sulle cause del decesso. I genitori vogliono vederci chiaro e hanno interpellato gli avvocati. Disposta l’autopsia che sarà eseguita...

Una neonata di soli tre giorni di vita muore in ospedale. È giallo sulle cause del decesso. I genitori vogliono vederci chiaro e hanno interpellato gli avvocati. Disposta l’autopsia che sarà eseguita in questi giorni.

La neonata è morta dopo soli tre giorni di vita ma le cause del decesso sono ancora ignote. Per questo si attende ora l’autopsia, per far luce su quanto avvenuto. ll legale dei genitori spiega che è stato un atto dovuto in queste circostanze e che l’ospedale si è mostrato collaborativo

Syria, il nome del piccolo angelo, era nata tra le 39 e le 40 settimane di gravidanza ma dopo soli 3 giorni di vita il suo cuore, all’improvviso, ha smesso di battere.

A raccontarlo è la nonna della piccola: “Alle 4,30 mia figlia ha chiamato i dottori per vedere se aveva il pannolino sporco e loro hanno detto: ‘No non ce l’ha sporco', ma la bambina continuava a piangere. Per questo mia figlia se l’è messa sul letto, sembrava si fosse calmata sul petto della mamma, poi alle 5 sono passati per prendere la pressione, ma già la bambina era già morta.

Nei giorni scorsi stava bene – assicura, secondo quanto si legge su Live Sicilia – le avevo fatto il bagnetto io ed era tranquilla, non aveva niente”.

I genitori della piccola hanno intrapreso le vie legali per comprendere le ragioni dell’improvviso decesso. Questa mattina gli agenti hanno già sentito i genitori della piccola e hanno acquisito la cartella clinica dell’ospedale, su disposizione della Procura di Catania.

L’avvoca Antonio Cozza ha spiegato “Qualcosa è accaduto, la bambina è deceduto dopo soli tre giorni dalla nascita. I familiari chiedono che venga approfondito quanto accaduto e attendiamo l’esito dell’autopsia”.

