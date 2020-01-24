CATANIA, NEONATA MORÌ IN AMBULANZA: CHIESTE CONDANNE PER TRE MEDICI

Sei anni e tre mesi di reclusione ciascuno per la ginecologa Maria Ausilia Palermo, il neonatologo Antonio Di Pasquale e l'anestesista Giovanni Gibiino, imputati per omicidio colposo; tre anni per l'o...

A cura di Redazione 24 gennaio 2020 20:37

Condividi