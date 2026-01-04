Catania, noleggio auto abusivo a Monte Po’: denunciato 57enne

Nel corso di un’articolata azione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Catania, ha denunciato un catanese di 57 anni, tit...

Nel corso di un’articolata azione di prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale, la Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Locale di Catania, ha denunciato un catanese di 57 anni, titolare di un’attività di noleggio di autoveicoli nel quartiere Monte Po’, per invasione di edificio pubblico, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva.

Inoltre, al 57enne è stata contestata l’omessa comunicazione dei contratti di noleggio di autoveicoli.

Ad intervenire sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza “Nesima” che, durante le fasi del controllo, hanno constatato come l’attività fosse priva delle previste autorizzazioni amministrative.

Di fronte alla richiesta di esibire la documentazione concernente l’attività, l’uomo non ha potuto fare altro che ammettere di non aver inoltrato al Comune di Catania la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività, giustificandone la mancanza con il fatto di aver avviato l’attività da poco tempo e di non aver ancora noleggiato alcun veicolo.

La successiva ispezione dei locali ha, tuttavia, consentito di appurare una realtà ben diversa.

Gli agenti hanno, infatti, rinvenuto dieci contratti di leasing relativi ad altrettanti autoveicoli nella disponibilità dell’attività e, soprattutto, cinquanta contratti di noleggio stipulati su carta intestata dell’impresa.

Gli ulteriori accertamenti compiuti dagli agenti del Commissariato hanno, inoltre, consentito di verificare che né l’impresa né i contratti rinvenuti erano stati registrati sul sistema CARGOS (Car Rental Government Organization System), piattaforma digitale a cui tutti gli esercenti l’attività di noleggio autoveicoli senza conducente si devono registrare per trasmettere alla Questura, contestualmente alla stipula del contratto, i dati identificativi del cliente e del veicolo noleggiato.

Nel corso delle verifiche, i poliziotti hanno accertato che i locali in cui si svolgeva l’attività, ubicati in un complesso immobiliare di edilizia pubblica, di proprietà dell’Istituto Autonomo Case Popolari, erano stati lasciati dal legittimo assegnatario da circa un anno e pertanto, il titolare dell’attività di noleggio, li aveva occupati abusivamente.

Alla luce di quanto emerso nel corso del controllo e dei gravi indizi di colpevolezza a carico del titolare dell’attività, gli agenti hanno denunciato il 57enne per invasione di edificio pubblico e di omessa comunicazione dei contratti di noleggio autoveicoli, sottoponendo a sequestro i locali di esercizio.

L’uomo è stato, altresì, sanzionato per l’omessa trasmissione al Comune della Segnalazione Certificata di Inizio Attività.