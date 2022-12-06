CATANIA. NON PAGA L'AFFITTO E LE BOLLETTE E TENTA DI UCCIDERE IL PROPRIETARIO DI CASA

La Polizia di Catania, su delega delle Procura ha eseguito un fermo nei confronti del pregiudicato Giuseppe Tirenni, 47 anni, in quanto gravemente indiziato, allo stato degli atti e in relazione alla...

La Polizia di Catania, su delega delle Procura ha eseguito un fermo nei confronti del pregiudicato Giuseppe Tirenni, 47 anni, in quanto gravemente indiziato, allo stato degli atti e in relazione alla fase processuale che non consente l’intervento delle difese, dei reati di tentato duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, nonché di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola.

Il provvedimento veniva emesso all’esito di indagini coordinate da questa Procura e svolte dalla Squadra Mobile – Sezione Reati contro la persona, sessuali e in danno di minori, avviate nel pomeriggio dello scorso 16 novembre, a seguito di segnalazione al Numero Unico d’Emergenza – N.U.E. dell’arrivo presso il Pronto Soccorso di un locale nosocomio, di un soggetto attinto da colpi di arma da fuoco.

Grazie al rinvenimento e sequestro, in esito a sopralluogo sul teatro dell’evento svolto dalla P.G., unitamente a personale specializzato del Gabinetto di Polizia Scientifica, di tre bossoli calibro 7,65 GFL ed alle successive indagini, si accertava che la vittima presentava lesioni giudicate guaribili in trenta giorni e che era stata colpita alla coscia sinistra, proprio sopra il ginocchio, con foro di entrata e d’uscita ed al contempo si comprendeva l’ambito in cui era maturato l’evento, riconducibile a pregresse diatribe tra il proprietario di un terreno con annesso fabbricato, ubicato proprio in corrispondenza del luogo del ferimento, in agro di Misterbianco, e l’attuale conduttore, ossia l’odierno indagato Tirenni Giuseppe.

L’azione delittuosa maturava, infatti, per asserite inadempienze di questi, sia in ordine al pagamento del canone di locazione, sia in ordine alle spese per i consumi ed allo scopo di porre fine a tali condotte, essendosi il proprietario determinato, con l’ausilio di altre due persone, a tagliare con un flex il lucchetto, con cui il cancello dell’abitazione era assicurato e ad apporne uno in sostituzione, in modo da ritornare in possesso dei locali.

Tale condotta innescava la reazione del fermato, Tirenni Giuseppe, già gravato da condanne per i reati di evasione nonché in materia di armi, stupefacenti e contro la persona, il quale, a sua volta, venuto a conoscenza di quello che stava accadendo, ovvero del fatto che la casa dove fino a quel momento aveva abitato stava per essere data in locazione a due soggetti, non avrebbe esitato a presentarsi armato di pistola ed a sparare, prima ai danni del ferito, poi all’indirizzo dell’auto, al cui interno si era rifugiato, il soggetto che avrebbe dovuto prendere in affitto la casa.

A quel punto, attinta l’autovettura con più colpi, infrantisi ad altezza d’uomo sul parabrezza e ferito il proprietario dell’abitazione, Tirenni Giuseppe si sarebbe allontanato dal teatro dell’evento, rendendosi irreperibile fino a quando, nella mattinata dell’1 dicembre, è stato rintracciato presso l’abitazione di una familiare, ove aveva cercato di sottrarsi alla cattura.

L’indagato è stato tradotto, a disposizione dell’A.G. procedente, presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza e, in esito alla convalida, sottoposto a custodia cautelare in carcere.