CATANIA : NON SI FERMA ALL’ALT E FINGE CORSA IN OSPEDALE PER IL MALORE DI UN AMICO.

Nella mattinata di ieri personale delle volanti ha arrestato per il reato di resistenza a PU L. G., classe 1991, pluripregiudicato.

L’uomo alla guida di una macchina di grossa cilindrata, su cui viaggiavano altri due ragazzi, non si è fermato all’ALT Polizia intimato dalla pattuglia operante, anzi è fuggito zigzagando pericolosamente tra le altre autovetture e i pedoni. Dopo un inseguimento di alcune centinaia di metri, nel corso del quale peraltro il conducente ha tamponato un mezzo parcheggiato, i poliziotti sono riusciti a bloccare la macchina; l’uomo alla guida ha riferito di non essersi fermato in quanto uno dei passeggeri era stato colto da malore e lo stava trasportando in ospedale.

Pertanto gli agenti dopo aver scortato i ragazzi presso il pronto soccorso del più vicino ospedale, dove il personale sanitario ha refertato il ragazzo con zero giorni di prognosi, hanno proceduto al controllo e alla perquisizione dei tre e dell’autovettura; uno di essi è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del peso di 1 grammo e di un’altra bustina di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo marijuana del peso di 36 grammi.

Il conducente dell’autovettura è stato sanzionato per guida senza patente e per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, poiché a seguito di accertamenti medici urgenti è risultato positivo alla cocaina e ai cannabinoidi. Dell’avvenuto arresto veniva notiziato il Pm di turno che ne disponeva l’immediata liberazione.