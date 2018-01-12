CATANIA: Non si rassegna alla fine della storia d’amore minacciando anche la anche la madre della ex, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza un 32enne di origini campane ma domiciliato da anni a Catania.Era stato già arrestato nell’ottobre del 2013 quando si int...

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima hanno arrestato nella flagranza un 32enne di origini campane ma domiciliato da anni a Catania.

Era stato già arrestato nell’ottobre del 2013 quando si introdusse nell’abitazione della ex convivente per rinnovare “energicamente” il proposito di ritornare a vivere con lei. In quella circostanza furono i Carabinieri, avvertiti dai familiari della vittima, a bloccarlo poco prima che potesse tramutare le minacce in azioni sconsiderate.

Analogo episodio si è verificato la scorsa notte quando ripresentatosi in casa della donna stavolta le ha minacciato la madre intervenuta per difenderla dal persecutore. Per fortuna, l’intervento dei militari di Nesima, avvertiti dai vicini di casa, ha posto fine all’ennesimo atto vessatorio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.