CATANIA: NOTTE DEI MUSEI, SABATO SITI APERTI SINO ALLE 24

Sabato 14 ottobre nuovo appuntamento con la “Notte dei Musei”. Dalle ore 19 alle 24 cittadini e turisti potranno visitare siti storico-artistici e monumentali e partecipare a varie iniziative cultural...

Sabato 14 ottobre nuovo appuntamento con la “Notte dei Musei”. Dalle ore 19 alle 24 cittadini e turisti potranno visitare siti storico-artistici e monumentali e partecipare a varie iniziative culturali.

Saranno a ingresso libero la Chiesa San Nicolò l’Arena e il Palazzo della Cultura con la mostra “I grandi d’Europa Monte Bianco – Etna” e il concerto pianistico proposto dall’Istituto Bellini.

Ingresso con biglietto a tariffa ridotta per i Musei Belliniano ed Emilio Greco, la mostra Escher nel Palazzo della Cultura, le visite guidate alla Chiesa San Nicolò l’Arena (con ingresso alla cupola), le Terme Achilliane, la Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle Grotte, il Santuario Sant’Agata al Carcere, la Basilica Maria SS. Annunziata al Carmine, le Chiese San Giuliano, S. Camillo dei Mercedari, S. Sebastiano, S. Giovanni Battista, la Cripta di S. Euplio, il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille.

L’Autobooks comunale sosterà con il suo carico di libri in piazza Università.

Questo nel dettaglio il programma della manifestazione:

Notte dei Musei Sabato 14 ottobre

Palazzo della Cultura, via Vittorio Emanuele 121

Ore 21, nell’ Auditorium, Concerto del pianista Simone Zappalà, a cura dell’Istituto Musicale V. Bellini di Catania

Visitabili a ingresso libero la mostra “I grandi d’Europa Monte Bianco – Etna”

e inoltre:

– “l’Icona votiva di Sant’Agata” realizzata da Salvo Ligama all’interno degli antichi resti di casa Platamone

– installazioni fisse presso la Torre Saracena:

Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese

Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio Pausig

Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa

Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

A pagamento, a tariffa ridotta di euro 10, la mostra “Escher”. Visite guidate su prenotazione con partenze alle 19.30, 20, 21, 22, 22.30. A cura dell’associazione guide Catania, prenotazione obbligatoria al 344 2249701.

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia

Orari d’apertura: 19 – 24 (ultimo biglietto ore 23), ingresso 2 euro

Visitabili le mostre:

– “Voci di Pietra” selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino

-“Viaggio nella Costituzione”

Visite guidate del museo civico del Castello Ursino, punto d’incontro biglietteria del museo (contributo per la visita guidata euro 2 a persona + ticket d’ingresso al museo), a cura dell’Associazione Regionale Guide Sicilia – ARGS, h. 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00.

H. 21: proiezione del film “ELETTRA” di Michael Kakogiannis (Grecia 1962), in lingua originale con sottotitoli in italiano. Presentazione a cura del dott. Matteo Miano (socio ARGS). Il film sarà proiettato nell’open space all’ultimo livello del castello. Dato l’esiguo numero di posti a sedere, la visione del film sarà riservata a coloro che prenderanno parte alla visita guidata.

Musei Belliniano ed Emilio Greco, piazza S. Francesco d’Assisi 3

Apertura dalle 19 alle 24, ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d’ingresso euro 1.

Visite guidate a cura dell’associazione guide Catania dalle 19 alle 23, euro 1 + biglietto di ingresso di 1 euro.

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, piazza Dante

dalle ore 19 alle 24, ingresso alla Chiesa gratuito; visite guidate a cura dell’Associazione Guide Turistiche Catania, dalle 19 alle 23, euro 1 + biglietto per camminamento di gronda di 1 euro.

Terme Achilliane, piazza Duomo

dalle ore 19 alle ore 24 (ultimo ingresso ore 23.30). Biglietto d’ingresso ridotto euro 1.

Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti all’ingresso delle Terme.

Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra (l’accesso al sagrato sarà fruito dal gruppo che visiterà il sito).

In collaborazione con l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.

Chiesa e Cripta di S. Gaetano alle Grotte, piazza Carlo Alberto

dalle ore 19 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23). Biglietto d’ingresso a tariffa ridotta euro 1.

In collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania

Santuario Sant’Agata al Carcere, piazza S. Carcere 7

dalle 19 alle 24. Contributo di 3 euro.

Percorso di visita al complesso storico del Santuario di Sant’Agata al Carcere, con il nuovo itinerario che comprende gli scavi archeologici della sagrestia, i nicchioni romani, il salone espositivo, la torretta medievale, la terrazza, la chiesa e il Santo Carcere.

Visite guidate, a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa, con partenze ogni 20 minuti.

Informazioni: [email protected] oppure 338.1441760

Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, piazza Carlo Alberto (fera o luni).

dalle ore 19 alle ore 24 (in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimarrà aperta oltre l’orario stabilito).

Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con un contributo di 1 euro a persona.

Presso la sacrestia sarà allestita una mostra di oggetti preziosi sacri e liturgici visitabile con un contributo di 1 euro.

Quanti non vorranno usufruire della visita guidata o accedere in sacrestia, potranno liberamente visitare la Chiesa, lasciando eventualmente un’offerta.

Per informazioni è possibile contattare il numero 3494321349.

Sono previste visite su prenotazione.

Chiesa San Giuliano, via Crociferi

dalle 19 alle 24. Ingresso 1 euro.

All’interno sono custodite opere dei pittori Olivio Sozzi, Pietro Abbadessa, Giuseppe Rapisarda e un prezioso crocifisso ligneo bizantino.

Accessibile anche la cantoria monumentale, luogo da cui le monache animavano le celebrazioni eucaristiche, che offre una prospettiva inedita della chiesa.

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari, via Crociferi.

dalle ore 19 alle ore 24

Ingresso libero, con eventuale offerta per la chiesa.

Chiesa S. Sebastiano, piazza Federico II di Svevia

Dalle ore 19 alle ore 24 sarà possibile visitare la sacrestia e la casa del Fercolo, dove sono custoditi il prezioso fercolo di S. Sebastiano e una delle dodici candelore di S. Agata, della categoria dei Macellai. Ingresso libero, con eventuale offerta per la chiesa.

Chiesa di S. Giovanni Battista, via Francesco Rancore (traversa di via del Plebiscito)

dalle ore 19 alle ore 24

Visitabile liberamente, con eventuale offerta per la chiesa.

Cripta di S. Euplio

Un sito avvolto nel mistero, Il compatrono dimenticato, Martiri di ieri e di oggi: Etna ngeniousa, in collaborazione con il Comune di Catania, Assessorato alla Cultura, e con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo, propone una visita drammatizzata che fra storia e poesia farà rivivere questo luogo carico di fascino.

L’evento si svolgerà esclusivamente su prenotazione.

Start ore 19, gruppi max 30 persone, durata del percorso 45 minuti (ultima partenza ore 23). Info e prenotazioni 3381441760 / 333.9119648, [email protected]

Contributo di partecipazione di 3 euro.

Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille

aperto dalle 19 alle 24

Nel Museo Tattile si possono “toccare con mano” i plastici del Teatro Massimo Bellini e del Palazzo degli Elefanti, del Colosseo e della Torre Eiffel, della Moschea Blu di Istanbul e delle Piramidi, quadri (in rilievo) dipinti da Michelangelo e Caravaggio, sculture come il David di Donatello. Tutti supporti realizzati nei laboratori tiflologici della Stamperia Regionale Braille di Catania, da oltre trent’anni impegnata nell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa di ciechi e ipovedenti. Ma nel Polo Tattile ci sono da scoprire anche il “Giardino sensoriale”, il “Bar al buio”, il primo permanente in Italia, e uno showroom che offre la possibilità di conoscere – e provare – i più moderni ausili per non vedenti, dagli orologi alle tastiere per pc a mille altri oggetti.

Il “viaggio” alla scoperta del Polo Tattile Multimediale, partirà per gruppi che saranno costituiti da un numero limitato di persone con il supporto di una guida, ogni venti minuti (dalle 19.20 alle 23).

Grazie anche all’aiuto degli indicatori sonori e tattili, i non vedenti saranno in condizione di visitare la struttura in piena autonomia. Il costo del biglietto è di euro 2,50.

L’ingresso è gratuito per i disabili e i loro accompagnatori, e per i bambini under 10. La biglietteria chiuderà alle ore 23.

Autobooks

Dalle 19 alle 24 L’Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Università

In collaborazione con:

Arcidiocesi di Catania

Museo Diocesano

Associazione Regionale Guide Sicilia

Associazione Guide Turistiche di Catania

Associazione Etna ‘ngeniousa

Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille