Catania, nuova notte di spari: colpiti una panineria e un bar tabacchi

CATANIA – Non si ferma l’ondata di spari che da giorni sta scuotendo la città. Per la quarta notte consecutiva si registrano attentati a colpi di arma da fuoco.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 2, in via dell’Agricoltore, nel quartiere San Giorgio: una panineria è stata bersaglio di ben 19 colpi di pistola che hanno centrato le due saracinesche del locale. A dare l’allarme è stata la titolare, che ha subito chiamato la polizia.

Poco dopo, una seconda sparatoria è stata segnalata in via XXXI Maggio, traversa di viale Mario Rapisardi. In questo caso i proiettili hanno raggiunto l’area antistante un bar tabacchi. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

La scia di attentati non accenna dunque a fermarsi.

Nelle notti precedenti erano già finiti nel mirino un centro estetico di via Garibaldi, un’abitazione di via Calabrò a San Cristoforo, un autonoleggio di via Plebiscito e un’altra panineria in via Giovanni Da Verrazzano, al Villaggio Sant’Agata.

Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i collegamenti tra i diversi episodi, per capire se dietro ci sia una regia unica o episodi isolati all’interno della criminalità locale.