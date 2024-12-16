CATANIA, NUOVA OPERAZIONE CONTRO I PARCHEGGI IRREGOLARI AL PRONTO SOCCORSO, OLTRE 30 VEICOLI SANZIONATI

La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina in via Santa Sofia per sanzionare e rimuovere numerose autovetture lasciate in sosta vietata nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale P...

La Polizia di Stato è intervenuta ieri mattina in via Santa Sofia per sanzionare e rimuovere numerose autovetture lasciate in sosta vietata nei pressi dell’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania. Si tratta del secondo intervento nell’arco di pochi giorni per la stessa motivazione.

I poliziotti sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa della Questura, anche mediante l’app “YouPol”, relative alla presenza di autovetture parcheggiate sulla sede stradale in modo da ostacolare l’ingresso dei mezzi di soccorso e degli utenti diretti al pronto soccorso.

Le motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute alle ore 09.30 circa constatando la presenza di oltre 30 veicoli in sosta irregolare. Alcuni sono stati sanzionati dai poliziotti ed altri dalla Polizia Locale, appositamente chiamata per concorrere all’attività considerato l’elevato numero di veicoli da verbalizzare.

Durante le fasi della contestazione delle sanzioni alcuni cittadini si sono allontanati e, quindi, il relativo verbale sarà loro notificato presso la residenza, così come previsto dal codice della strada.

La sosta vietata, in questo caso, ha interessato la parte antistante l’ingresso del pronto soccorso, dove sono stati installati dei blocchi in cemento (new jersey) per scongiurare comportamenti irregolari. Nonostante questo accorgimento le auto sono state parcheggiate a fianco dei blocchi compromettendo ancora di più il flusso veicolare ed occupando parte della carreggiata.