CATANIA, NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA A SCUOLA: GENITORE SCHIAFFEGGIA OPERATORE, DENUNCIATO

E' stato denunciato dai carabinieri per i reati di lesioni aggravate e minacce il presunto aggressore di un dipendente di una cooperativa sociale che gestisce l'assistenza all'autonomia e alla comunic...

A cura di Redazione 24 febbraio 2025 16:28

