CATANIA, NUOVO EPISODIO DI VIOLENZA A SCUOLA: GENITORE SCHIAFFEGGIA OPERATORE, DENUNCIATO
E' stato denunciato dai carabinieri per i reati di lesioni aggravate e minacce il presunto aggressore di un dipendente di una cooperativa sociale che gestisce l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di una scuola a Gravina di Catania.
E' il genitore di una alunna di 42 anni che avrebbe dato un forte schiaffo al volto all'operatore scolastico ritenendolo in qualche modo responsabile del fatto che sua figlia avesse ricevuto una spinta da parte di un altro studente.
Il colpo ha procurato al dipendente della cooperativa una ferita medicata in ospedale e giudicata guaribile in otto giorni.
Le indagini condotte dai militari dell'Arma anche attraverso le dichiarazioni dei testimoni, hanno permesso, nel giro di poche ore, di risalire all'identità del genitore al quale, sulla base degli indizi raccolti è stata notificata l'informazione di garanzia.