CATANIA. OCCULTAVA NEL GARAGE COCAINA E HASHISH, LA DROGA SEQUESTRATA AVREBBE POTUTO FRUTTARE OLTRE 20.000 EURO

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza il 49enne catanese Maurizio IACONO, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre più incisiva l’azione degli uomini della Squadra Lupi rivolta al contrasto del traffico e dello spaccio al minuto di sostanze stupefacenti nei quartieri a rischio del capoluogo etneo.

Dopo una breve ma efficace attività info-investigativa, concretizzata anche tramite servizi di pedinamento ed osservazione, i militari, l’altra sera, hanno fatto irruzione in un garage di Largo Favara, risultato nella piena disponibilità del reo, luogo in cui, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 panetti di hashish del peso complessivo di circa 3,5 Kg, 60 grammi di cocaina ancora in pietra nonché bilancini elettronici e diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per tagliare, dosare e confezionare le dosi di stupefacente da porre in vendita.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.