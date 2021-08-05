CATANIA: OCCUPA MARCIAPIEDE CON CASSETTE DELL'ACQUA ED ESPOSTE AL SOLE, MULTATO COMMERCIANTE

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere.Il titolare di un esercizio commerciale è stato indagato in s...

Nella giornata di ieri, personale del Commissariato Librino ha effettuato controlli volti a contrastare l'illegalità diffusa nel quartiere.

Il titolare di un esercizio commerciale è stato indagato in stato di libertà per invasione di terreni pubblici, in quanto aveva esposto sulla pubblica via e sul marciapiede centinaia di cassette d'acqua e attrezzatura da lavoro, tanto che, di fatto, lo spazio pubblico occupato abusivamente non era fruibile ai pedoni; peraltro, l'acqua contenuta nelle bottiglie di plastica era esposta al sole cocente, non avendo nessuna copertura a protezione, cosa che, come noto, può risultare nociva per la salute pubblica.

Ancora, in Viale Grimaldi, a due soggetti è stata contestata la violazione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente tipo marijuana (art. 75 del D.P.R. 309/90), a uno di essi, il conducente del veicolo a bordo del quale sono stati fermati i due, è stata ritirata la patente di guida e si è anche proceduto al sequestro amministrativo della droga.

Ad ambedue gli assuntori è stata contestata la normativa anti-covid poiché non facevano uso dei dispositivi di protezione.

Nei giorni scorsi, poi, una donna di 21 anni, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stata sottoposta all'ordine di custodia cautelare in carcere per aggravamento pena: ciò in quanto, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata più volte indagata in stato di libertà per i reati di evasione e di maltrattamenti contro familiari e conviventi