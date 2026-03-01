Catania, odore di marijuana dall’auto: i Falchi scoprono 70 dosi di droga e arrestano un 36enne

È stato sorpreso in auto con una settantina di dosi di droga, tra marijuana e hashish, pronte per essere spacciate. Il pusher, un catanese di 36 anni, è stato individuato e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, nell’ambito delle specifiche attività di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

L’intervento, eseguito dai falchi della IV sezione investigativa della Squadra Mobile della Questura di Catania, si inserisce nel contesto dei controlli a tappeto in tutti i quartieri della città per fronteggiare il fenomeno dell’uso di stupefacenti, sottraendo significativi guadagni illeciti alla criminalità.

I poliziotti hanno notato il 36enne a bordo di un’auto lungo via D’Angiò e hanno intimato l’alt in modo da procedere ad un accurato controllo.

Non appena l’uomo ha abbassato il finestrino per fornire i documenti, i “falchi” della Polizia di Stato hanno immediatamente avvertito un forte e inconfondibile odore di marijuana provenire dall’abitacolo del veicolo. Per questo hanno proceduto ad effettuare un’accurata perquisizione dell’auto, trovando al suo interno svariate dosi di droga.

In particolare, il 36enne aveva nella sua disponibilità oltre 350 grammi di marijuana, suddivisi in 59 dosi, e 76 grammi di hashish, ripartiti in 10 involucri.

Oltre alle sostanze stupefacenti, i “falchi” hanno sequestrato alcuni contanti, ritenuti provento dell’attività illegale.

A conclusione degli accertamenti, il pusher è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.