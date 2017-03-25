CATANIA: OFFICINA E PIZZERIA ALLACCIATI ABUSIVAMENTE A PICANELLO

Durante controlli nel quartiere di Picanello la polizia di Catania ha scoperto due furti di energia elettrica. Nel primo caso nella pizzeria “Millennium” di via Policastro, con il posizionamento di un...

Durante controlli nel quartiere di Picanello la polizia di Catania ha scoperto due furti di energia elettrica. Nel primo caso nella pizzeria “Millennium” di via Policastro, con il posizionamento di un magnete sul contatore; il titolare è stato indagato e l'attività è stata chiusa perché l'Enel ha portato via il contatore e staccato la fornitura.

Nel secondo caso è stato beccato il proprietario dell’autofficina “Galati Motor Service”, nell'omonima via: nonostante il contratto di fornitura elettrica fosse da tempo disattivato, si era allacciato abusivamente alla rete Enel.