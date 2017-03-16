CATANIA: “offresi donna per sesso di gruppo” recitava l'annuncio online

Sesso di gruppo con 100 euro a testa, preso protettore di una prostituta 57enne

I Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un pregiudicato catanese di 64 anni, poiché ritenuto responsabile di favoreggiamento della prostituzione.

Avevano arredato ad arte un loft in via Missori dove la sua protetta, un’avvenente donna di 57 anni, riceveva i clienti per incontri a luci rosse. Veicolo pubblicitario un sito on line specializzato per gli incontri hot dove l’uomo promuoveva anche sesso di gruppo. I Carabinieri, al termine di una breve ma proficua attività info-investigativa, hanno risposto all'annuncio e presentandosi all'appuntamento al momento della corresponsione dei 100 euro a persona, richiesti per la prestazione sessuale, si sono qualificati identificando il protettore e la donna.