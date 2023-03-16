CATANIA, OGGI ESERCITAZIONE DEI VIGILI DEL FUOCO IN IMPIANTI METROPOLITANA

Alle 21,30 di giovedì 16 marzo, negli impianti della Metropolitana di Catania gestita dall'Ente Ferrovia CircumEtnea, si svolgerà un'esercitazione interforze promossa e organizzata dalla Direzione Reg...

Alle 21,30 di giovedì 16 marzo, negli impianti della Metropolitana di Catania gestita dall'Ente Ferrovia CircumEtnea, si svolgerà un'esercitazione interforze promossa e organizzata dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia in sinergia con la Prefettura di Catania, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Catania ed il Centro di Formazione Vigili del Fuoco Catania.

L'attività esercitativa sarà anche finalizzata a testare le possibilità di trasmettere direttamente dagli scenari di emergenza immagini e filmati in streaming e renderli disponibili ai centri di coordinamento, oltre che ai mezzi d'informazione.

Verrà simulato un blackout cittadino che fermerà un treno in galleria, vicino la stazione "Stesicoro". Seguirà un incendio (simulato) con sviluppo di fumi e gas di combustione.

A bordo del treno ci saranno circa 40 persone. Alcune, nel tentativo di raggiungere le uscite, rimarranno contuse e intossicate dal fumo.

Saranno raggiunte e tratte in salvo dai Vigili del Fuoco e consegnate alla cura dei sanitari del Servizio 118.

Per il coordinamento delle attività, presieduto dalla Prefettura di Catania, verrà costituito un Posto di Comando Avanzato (PCA) da parte dei Vigili del Fuoco e attivato il Centro Operativo Comunale (COC) mobile dal Comune di Catania, in prossimità dell'accesso carrabile alla metropolitana in via Ventimiglia.

L'esercitazione che, oltre ai Vigili del Fuoco, vedrà coinvolto tutto il sistema di risposta alle emergenze, la Prefettura di Catania, il SUES 118, le Forze dell'Ordine (P.S., CC., GdF, Polizia Locale), il Comune di Catania, l'ANSFISA (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie delle Infrastrutture Stradali e Autostradali) ed il Volontariato di Protezione Civile (Coordinamento F.I.R.), potrà essere seguita in diretta streaming su due maxi-schermi posizionati in piazza Università ed in piazza Vincenzo Bellini (Teatro Massimo), fino alla sua conclusione prevista per la mezzanotte.