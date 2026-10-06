Catania, oggi la prima messa di don Salvatore Alì: ecco il link della diretta
Alle 19.30 la celebrazione presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna. Don Salvatore Alì succede a Barbaro Scionti, giunto al termine del suo mandato
CATANIA – È in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 19.30, nella Cattedrale di Catania, la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero di parroco del paternese don Salvatore Alì.
Il sacerdote assumerà ufficialmente la guida della parrocchia della Cattedrale, prendendo il posto di Barbaro Scionti, arrivato alla conclusione del proprio mandato.
A presiedere la solenne celebrazione sarà l’arcivescovo metropolita di Catania, monsignor Luigi Renna.
Un momento particolarmente significativo anche per la comunità di Paternò, città d’origine di don Salvatore Alì, chiamato adesso a svolgere il proprio ministero pastorale in uno dei luoghi simbolo della Chiesa catanese.
Per consentire la partecipazione anche a quanti non potranno essere presenti in Cattedrale, l’Arcidiocesi di Catania trasmetterà la celebrazione in diretta attraverso i propri canali ufficiali YouTube e Facebook.
L’appuntamento è dunque fissato per oggi alle 19.30 nella Cattedrale di Sant’Agata a Catania.