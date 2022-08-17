CATANIA OGGI RIABBRACCIA SANT'AGATA

Catania si prepara oggi a riabbracciare e festeggiare la sua Santa Patrona, dopo due anni dettati dalle limitazioni Covid-19.Finalmente, migliaia di devoti, cittadini e turisti rivedranno l’uscita di...

Catania si prepara oggi a riabbracciare e festeggiare la sua Santa Patrona, dopo due anni dettati dalle limitazioni Covid-19.

Finalmente, migliaia di devoti, cittadini e turisti rivedranno l’uscita di Sant’Agata dalla Cattedrale. Il busto reliquiario della Santuzza sfilerà, infatti, per le strade del capoluogo etnea tra la gioia dei suoi fedeli.

Prima di rientrare, percorrerà le vie che di consueto sono interessate da questo appuntamento. Vie che saranno illuminate e addobbate a festa per l’occasione.

Mercoledì 17 agosto

Ore 8:00 – Apertura del sacello e traslazione dell’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata;

Ore 10:00 – Santa Messa solenne presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

Ore 18 – Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 19 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città;

Ore 20:30 – Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo.

Il Busto Reliquiario di Sant’Agata uscirà dunque dalla Cattedrale verso i classici fuochi d’artificio. Prima di rientrare, percorrerà le vie che di consueto sono interessate da questo appuntamento. Vie che saranno illuminate per l’occasione.