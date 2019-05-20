CATANIA: OLTRE 130 MILA ARTICOLI CONTRAFFATTI E NON SICURI SEQUESTRATI DALLA GUARDIA DI FINANZA

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti a vigilare sulla conformità e sicurezza dei prodotti posti in commercio, nonché a contrastare la contraffazione di articoli riproducenti marchi indu...

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi volti a vigilare sulla conformità e sicurezza dei prodotti posti in commercio, nonché a contrastare la contraffazione di articoli riproducenti marchi industriali registrati, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato, nella zona del mercato rionale catanese di Piazza Carlo Alberto, oltre 130 mila articoli contraffatti e non sicuri.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Catania, grazie ad un costante controllo economico del territorio e ad una mirata attività info-investigativa, hanno eseguito l’intervento presso un punto vendita gestito da un cittadino cinese ove si riforniscono numerose bancarelle del tradizionale mercato della “Fera o luni” nonché altri commercianti della Provincia.

Durante le operazioni i militari hanno sequestrato giocattoli e gadget contraffatti, riproducenti noti personaggi dei cartoni animati (Spiderman, Batman, Superman, Thor, Ironman, Capitan America, Peppa Pig, L.O.L. e My Little Pony).

Tali articoli, il cui valore complessivo di mercato ammonta ad euro 15.000, non riportavano, inoltre, le indicazioni, previste dalla normativa sulla sicurezza dei prodotti, relative ai materiali utilizzati ed alla composizione organolettica, elementi fondamentali per informare il consumatore dei potenziali rischi per la salute.

A termine delle attività, il gestore dell’esercizio commerciale è stato deferito alla locale Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione (648 c.p.), commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.) e vendita di prodotti industriali atti ad indurre in inganno il compratore (517 c.p.), nonché segnalato alla Camera di Commercio di Catania per il commercio di prodotti non conformi alle prescrizioni dettate dal Codice del Consumo.