CATANIA: OPERAIO PICCHIA LA MOGLIE E POI TENTA DI BARRICARSI IN CASA PER EVITARE L’ARRESTO

I Carabinieri della Stazione di Catania Nesima, collaborati dai colleghi del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno arrestato nella flagranza un 54enne di Catania, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono stati i vicini di casa, sentendo le urla della donna, a chiamare il 112 consentendo l’intervento sul posto delle pattuglie dell’Arma. L’uomo poco prima, al culmine di una lite, aveva picchiato la consorte e, temendo di essere arrestato, ha prima chiuso la porta di casa, aggredendo successivamente i militari che comunque erano riusciti ad accedervi. Dopo una concitata colluttazione l’uomo è stato ammanettato e relegato ai domiciliari nella casa materna laddove attenderà di essere ammesso al giudizio per direttissima.

La vittima, medicata all’Ospedale Garibaldi Centro, è stata riscontrata affetta da “lieve trauma cranico” guaribile con alcuni giorni di riposo.