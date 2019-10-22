CATANIA. OPERAZIONE ANTIDROGA: 12 GLI ARRESTATI. TRA GLI SPACCIATORI ANCHE UN RAGAZZO DI 14 ANNI
È in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania finalizzata alla cattura di 12 persone indagate dalla locale Procura Distrettuale della Repubblica poiché ritenute responsabili, a vario titolo, del delitto di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.
L’indagine ha consentito di disarticolare due redditizie piazze di spaccio operanti in autonomia ma a poca distanza una dall’altra nello storico quartiere di Picanello, noto per la presenza radicata di gruppi criminali legati a “cosa nostra”, nonché una delle mete privilegiate, nell’ambito dell’intera provincia, di tutti coloro che intendevano acquistare sostanze stupefacenti.
Notizia in aggiornamento