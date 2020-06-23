CATANIA: OPERAZIONE ANTIMAFIA CONTRO IL CLAN CAPPELLO BONACCORSI, 50 ARRESTI

Dall’alba di oggi, la Polizia di Stato sta eseguendo una vasta operazione antimafia, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, volta alla disarticolazione di un imponente sodalizio di stampo mafios...

Centinaia di uomini della Polizia di Stato, con i Reparti Speciali e i Nuclei Investigativi, coordinati dalla DDA di Catania e dal Servizio Centrale Operativo, sono impegnati nell’esecuzione di un’ordinanza cautelare a carico di numerosi indagati, appartenenti al clan mafioso “Cappello-Bonaccorsi”, coinvolti anche mogli e figli dei boss.

Sono in corso perquisizioni e sequestri di beni nel capoluogo etneo.

Gli ulteriori dettagli verranno illustrati, alle ore 10,30, nella sala riunioni del X Reparto Mobile di Catania, in Corso Italia 274.