CATANIA: OPERAZIONE ANTIMAFIA DELLA DIA, CONFISCATI BENI PER OLTRE 2 MILIONI DI EURO
28 settembre 2018 07:51
Ammonta a oltre 2 milioni di euro la confisca eseguita da parte degli uomini della D.I.A. di Catania, diretta dal 1° Dirigente della Polizia di Stato dr. Renato PANVINO, in sinergia con la Procura della Repubblica di Catania diretta dal dott. Carmelo Zuccaro, nei confronti di un elemento di vertice dell’organizzazione mafiosa SANTAPAOLA – ERCOLANO.
Il patrimonio confiscato consiste in due società operanti nel settore dell’edilizia, due appartamenti, tre garage, un locale deposito ed un conto corrente.
IN AGGIORNAMENTO