CATANIA, OPERAZIONE “PIOMBAI”: ESPUGNATO FORTINO DELLA DROGA . 25 ARRESTI NOMI E FOTO

Dalle prime ore del mattino i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, coadiuvati da reparti specializzati dell’Arma (Compagnia di Intervento Operativo del XII° Reggimento “Sicilia”, Nucleo Elicotteri e Nucleo Cinofili), stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale etneo nei confronti di 25 persone indagate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia etnea e condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una fiorente “piazza di spaccio” di cocaina e crack in Via Piombai (10.000 euro l’introito giornaliero), centro nevralgico dello storico quartiere catanese di San Cristoforo.

L’attività di spaccio avveniva principalmente all’interno del cortile comune alle abitazioni della famiglia del capo piazza, in cui si poteva accedere soltanto tramite due portoni blindati e che era costantemente sorvegliato da cani di grossa taglia oltre ad un avanzato sistema di videosorveglianza attivato per proteggere gli spacciatori dall’eventuale irruzione delle forze dell’ordine.

Anche le donne avevano un ruolo nella ‘piazza di spaccio’ dello storico rione San Cristoforo di Catania sgominata dai carabinieri con i 25 arresti eseguiti nell’ambito dell’operazione Piombai. Tra le indagate ci sono anche la moglie e la cognata del ‘capo piazza’, che, secondo l’accusa, gestivano i guadagni, occultando il denaro incassato, e affiancavano e talvolta sostituivano gli uomini della famiglia nel controllo e nell’organizzazione delle attività, non curandosi affatto, in alcuni frangenti, della presenza dei figlioletti in tenera età.

Così i carabinieri sono riusciti a riprendere, con telecamere nascoste, una donna spacciare mentre tiene il figlio piccolo in braccio.

Dalle indagini è emerso anche che alcune delle ‘vedette’ utilizzate dal gruppo sarebbero state picchiate dal ‘capo piazza’, che riprendeva le derisioni e le umiliazioni inflitte loro con il proprio cellulare e ne postava i video sui social per, accusa la Dda di Catania, “avvalorare pubblicamente la loro posizione di subordinazione”. Tra le immagini in possesso dei carabinieri ci sono quelle di un giovane costretto a ‘tuffarsi’ nel contenitore dell’immondizia e di un altro a farsi avvolgere il volto con del nastro isolante.

Alla luce di quanto emerso dalle attività di indagine è stato ritenuto che a capo del sodalizio vi fosse Giovanni Alfio Di Martino il quale, con il costante supporto del nipote Giuseppe Di Martino, aveva trasformato la propria abitazione e l’agglomerato di immobili di pertinenza della famiglia ad essa attigui, in un vero e proprio fortino dello spaccio, principalmente di cocaina e crack, che tramite un collaudato sistema di pusher e vedette organizzati in turni (dalle 17:00 alle 01:00 il primo, mentre il secondo a seguire fino alle ore 07:00 del mattino successivo) riusciva a garantite centinaia di cessioni quotidiane per un introio medio stimato intorno ai 10.000€ al giorno.

L’attività di spaccio avveniva principalmente all’interno del cortile comune alle abitazioni della famiglia Di Martino, in cui si poteva accedere soltanto tramite due portoni blindati e che era costantemente sorvegliato da cani di grossa taglia oltre ad un avanzato sistema di videosorveglianza che inquadrava da diverse angolazioni tutte le strade d’accesso al luogo di smercio; la contiguità degli immobili, fra loro direttamente collegati dal civico 42 al 52, assicurava inoltre agli spacciatori la possibilità di spostarsi agevolmente da un edificio all’altro per occultare o confezionare lo stupefacente e soprattutto di guadagnare una via di fuga in caso di irruzione delle forze dell’ordine.

L’accesso degli acquirenti, che avveniva senza soluzione di continuità, come già detto, dalle ore 17.00 alle ore 07:00 del mattino seguente, era regolato dalle vedette poste a sorveglianza di via Piombai, che ne autorizzavano sia l’accesso e l’uscita solo in situazioni di massima sicurezza e sempre sotto il vigile controllo di Giovanni e Giuseppe Di Martino i quali non esitavano ad impiegare metodi autoritari, sino alle percosse, per redarguire i sodali che non avevano tempestivamente avvertito del sopraggiungere delle forze dell’ordine oppure selezionato e regolato adeguatamente l’afflusso dei clienti.

Alcune delle vedette, inoltre, erano talvolta costrette a subire derisioni ed umiliazioni di vario genere dallo stesso capo piazza che immortalava il tutto con il proprio cellulare e ne postava i video sul social network “Tik-Tok” al fine di avvalorare pubblicamente la loro posizione di subordinazione (uno di essi era stato costretto addirittura a “tuffarsi” nel contenitore dell’immondizia oppure a farsi avvolgere il volto con del nastro isolante, etc.).

L’attività investigativa ha anche consentito di delineare la partecipazione attiva all’organizzazione di tre donne fra cui la moglie (Maugeri Silvia Monica) e la cognata (Bontu Georgiana Xenia) di Giovanni Di Martino, le quali gestivano i guadagni della piazza, occultando il denaro contante incassato, nonché affiancavano e talvolta sostituivano gli uomini della famiglia nel controllo ed organizzazione delle attività, non curandosi affatto in alcuni frangenti della presenza dei figlioletti di Di Martino Giovanni Alfio di appena 1 e 4 anni (circostanze avvalorate da una delle immagini estrapolate dalle video registrazioni dove la moglie del Di Martino è ritratta con in braccio il figlioletto).

La nipote, Giuffrida Vita, invece, insieme al compagno Bonaceto Antonino, aveva il compito di rifornire quotidianamente la piazza poco prima dell’apertura alle 17:00, così da evitare la disponibilità di ingenti quantitativi di sostanza nei luoghi dello spaccio ed il connesso rischio di rilevanti perdite economiche.

I tempi di intervento sono stati particolarmente brevi in attuazione di un consolidato protocollo di indagini seguito dalla Direzione Distrettuale Antimafia per contrastare il fenomeno delle piazze di spaccio a Catania e che ha consentito di eseguire l’ordinanza cautelare nei confronti dei 25 indagati solo alcuni mesi dopo la conclusione delle attività di indagine, ad ottobre 2020.

Undici degli odierni indagati sono risultati percettori o beneficiari del “reddito di cittadinanza” e pertanto verranno segnalati all’autorità competente per la conseguente sospensione del beneficio.

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE IN CARCERE:

1. DI MARTINO Giovanni Alfio, classe 1991 (art.74 D.P.R. 309/90)

2. DI MARTINO Giuseppe, classe 2001 (art.74 D.P.R. 309/90)

3. BONTU Georgiana Xenia, classe 1991 (art.74 D.P.R. 309/90)

4. PULVIRENTI Pietro, classe 1998 (art.74 D.P.R. 309/90)

5. BLANDINI Domenico Dario, classe 1987 (art.74 D.P.R. 309/90)

6. PULVIRENTI Carmelo, classe 1976 (art.74 D.P.R. 309/90)

7. MOTTA Carmelo, classe 1989 (art.74 D.P.R. 309/90)

8. GUARNERI Angelo, classe 1990 (art.74 D.P.R. 309/90)

9. LAUDANI Orazio, classe 1993 (art.74 D.P.R. 309/90)

10. DI MAURO Giuseppe, classe 1988 (art.74 D.P.R. 309/90)

11. BONANNO Antonio Giovanni, classe 1987 (art.74 D.P.R. 309/90)

12. BONACETO Antonino, classe 1994 (art.74 D.P.R. 309/90)

13. GIUFFRIDA Vita, classe 1997 (art.74 D.P.R. 309/90)

14. PANTELLARO Vincenzo, classe 1981 (art.74 D.P.R. 309/90)

15. VINCIGUERRA Mario, classe 1996 (art.74 D.P.R. 309/90)

16. MARCHESE Giovanni, classe 1999 (art.74 D.P.R. 309/90)

17. MARCHESE Domenico, classe 1978 (art.74 D.P.R. 309/90)

18. SPAMPINATO Giuseppe, classe 1989 (art.74 D.P.R. 309/90)

19. DI GUARDO Antonino Valentino, classe 1987 (art.73 D.P.R. 309/90)

20. MESSINA Sergio Fortunato, classe 1976 (art.73 D.P.R. 309/90)

21. D’AMICO Giuseppe Alessandro, classe 1990 (art.73 D.P.R. 309/90)

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI:

1. MAUGERI Silvia Monica, classe 1996 (art.74 D.P.R. 309/90)

SOGGETTI DESTINATARI DI MISURA CAUTELARE DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA P.G.:

1. SEMINARA Antonio Giuseppe, classe 1989 (art.73 D.P.R. 309/90)

2. ROMEO Giuseppe, classe 1992 (art.73 D.P.R. 309/90)

3. VADALA’ Salvatore, classe 1988 (art.73 D.P.R. 309/90)