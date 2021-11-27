CATANIA: OPERAZIONE “POLARIS”: IN CARCERE ALTRI 7 APPARTENENTI ALL’ORGANIZZAZIONE NOMI FOTO

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repub...

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, hanno arrestato i catanesi Francesco Conte di 38 anni, Giovanni Tomaselli di 34, Francesco D’Agata di 46, Natale Dario Nizza di 28, Antonio Raineri di 27, Mario Salvatore Saitta di 39 e Giuseppe Vinciguerra di 33.

L’attività investigativa, svolta dai militari della Compagnia di Catania Piazza Dante nell’ambito dell’operazione “Polaris” con il coordinamento della DDA etnea, aveva disarticolato un’associazione criminale capeggiata dall’allora latitante Andrea Nizza, poi arrestato nel gennaio del 2017 dai Carabinieri del Reparto Operativo di Catania, specializzata nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di San Cristoforo, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa della famiglia Santapaola-Ercolano.

Tra gli arrestati anche Natale Dario Nizza, nipote del citato e ben più “famoso” Andrea.

Gli arrestati dovranno quindi espiare la pena residua quantificata in 11 anni 10 mesi e 20 giorni per il Conte, 10 anni 5 mesi e 10 giorni per Tomaselli, 12 anni 10 mesi e 20 giorni per Vinciguerra, tutti ristretti presso il carcere di Siracusa.

Analogamente, presso il carcere catanese di Bicocca, dovranno espiare 10 anni 5 mesi e 10 giorni D’Agata, 8 anni e 10 mesi Nizza, 9 anni 1 mese e 10 giorni Raineri e 10 anni e 1 mese per Saitta.