CATANIA: Orari straordinari e ticket speciali per la metro in occasione della festa di Sant'Agata
La Metropolitana di Catania, quest’anno sarà attiva durante la festa della Santa patrona della città, per questo l’FCE che gestisce la linea metropolitana a Catania, ha deciso di assicurare il servizio anche nei giorni della festa, con orari prolungati e con un ticket ad hoc valido dal 3 al 6 febbraio.
Comprando AGATA TICKET usi la METRO tutte le volte che vuoi durante tutti i 4 giorni (dal 3 al 6 febbraio) delle festività agatine al prezzo speciale di € 4,00.
Comprende anche l’utilizzo dei parcheggi MILO e SANTA SOFIA e del METRO SHUTTLE.
La METRO sarà attiva, con treni ogni 10 minuti e orari estesi: sabato 3 e domenica 4 febbraio fino a mezzanotte e mezza e lunedì 5 fino alle due di notte.
I parcheggi MILO e SANTA SOFIA e il servizio METRO SHUTTLE saranno operativi durante gli orari di servizio della Metropolitana