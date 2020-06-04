CATANIA: ORGANIZZANO SPEDIZIONE PUNITIVA PER OTTENERE LO SFRATTO: 3 FERITI E 2 ARRESTI

Nel corso del pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta su linea d’emergenza 112 NUE, alcune Volanti intervenivano in un appartamento del quartiere San Cristoforo, dove i componenti di u...

Nel corso del pomeriggio di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta su linea d’emergenza 112 NUE, alcune Volanti intervenivano in un appartamento del quartiere San Cristoforo, dove i componenti di una famiglia composta da marito, moglie e figlio, raccontavano di aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di persone, con l’obbiettivo di ottenere l’immediata disponibilità dell’immobile che inizialmente era stato concesso in comodato d’uso alle vittime

Una vera e propria spedizione punitiva composta da sette persone, ancora in corso di identificazione, tra le quali due soggetti identificati sul posto, ovvero il pregiudicato INDELICATO Giovanni, classe 88 e la di lui madre PUGLISI Rita, classe 71, i quali nel rivendicare l’occupazione arbitraria del proprio immobile, facevano irruzione all’interno dell’appartamento in questione e picchiavano selvaggiamente i tre componenti del nucleo familiare, tra cui un minore.

Si rendeva, pertanto, necessario l’intervento di personale del 118 ed il successivo trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale più vicino, ove i due coniugi, marito e moglie, venivano dimessi con prognosi entrambi con prognosi di dieci giorni, mentre il figlio minore con prognosi di 5 giorni. INDELICATO Giovanni e PUGLISI Rita venivano arrestati per i reati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio, in concorso con persone ancora ignote, nonché deferiti in stato di libertà per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.