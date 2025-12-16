Catania, pacco sospetto nella zona industriale: lavoratori evacuati e area interdetta

Pacco sospetto: è una bomba. Allarme nei locali del centro di smistamento postale alla zona industriale di Catania. Oggi pomeriggio, verso le 15, è stato segnalato un pacco sospetto per fortuna rivel...

Allarme nei locali del centro di smistamento postale alla zona industriale di Catania. Oggi pomeriggio, verso le 15, è stato segnalato un pacco sospetto per fortuna rivelatosi poi senza innesco.

Per precauzione e per la sicurezza di tutti è stata interdetta l'area di arrivo e partenze dello stesso sito.

Circa mezz’ora dopo, i lavoratori sono stati dapprima invitati a uscire dall’edificio, successivamente ad allontanarsi con le proprie auto dall’area adiacente. Alle ore 19 risulta tutto ancora bloccato e i lavoratori sono in un parcheggio adiacente.

“Siamo preoccupati, una bomba non è un allarme da poco. La sicurezza dei lavoratori è tra le preoccupazioni più grandi. A loro e all’azienda che ha subito un blocco nella produzione e ha immediatamente tutelato i lavoratori allontanandoli, va tutta la nostra solidarietà.

Ai lavoratori inoltre, - vogliamo anche rivolgere il nostro plauso. Sono stati loro ad accorgersi del pacco sospetto e non è facile, soprattutto in un periodo intenso per le spedizioni come quello Natalizio”. Lo affermano all’unisono Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania e Simone Summa, UGL Comunicazioni.