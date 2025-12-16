95047

Catania, pacco sospetto nella zona industriale: lavoratori evacuati e area interdetta

Pacco sospetto: è una bomba. Allarme nei locali del centro di smistamento postale alla zona industriale di Catania.  Oggi pomeriggio, verso le 15, è stato segnalato un pacco sospetto per fortuna rivel...

A cura di Redazione Redazione
16 dicembre 2025 19:22
Catania, pacco sospetto nella zona industriale: lavoratori evacuati e area interdetta -
Dintorni
Condividi

Pacco sospetto: è una bomba. 

Allarme nei locali del centro di smistamento postale alla zona industriale di Catania.  Oggi pomeriggio, verso le 15, è stato segnalato un pacco sospetto per fortuna rivelatosi poi senza innesco. 

Per precauzione e per la sicurezza di tutti è stata interdetta l'area di arrivo e partenze dello stesso sito.

Circa mezz’ora dopo, i lavoratori sono stati dapprima invitati a uscire dall’edificio, successivamente ad allontanarsi con le proprie auto dall’area adiacente. Alle ore 19 risulta tutto ancora bloccato e i lavoratori sono in un parcheggio adiacente. 

“Siamo preoccupati, una bomba non è un allarme da poco. La sicurezza dei lavoratori è tra le preoccupazioni più grandi. A loro e all’azienda che ha subito un blocco nella produzione e ha immediatamente tutelato i lavoratori allontanandoli, va tutta la nostra solidarietà.

Ai lavoratori inoltre, - vogliamo anche rivolgere il nostro plauso. Sono stati loro ad accorgersi del pacco sospetto e non è facile, soprattutto in un periodo intenso per le spedizioni come quello Natalizio”.  Lo affermano all’unisono Giovanni Musumeci, segretario provinciale UGL Catania e Simone Summa, UGL Comunicazioni. 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047