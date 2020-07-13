CATANIA. PADRE E FIGLIO NASCONDEVANO 2 KG DI MARIJUANA NEL CORTILE DOVE GIOCAVANO I BAMBINI

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Rosario OLIVA di anni 64 e Salvatore OLIVA di anni 26, poiché ritenuti responsabili di det...

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa hanno arrestato nella flagranza i catanesi Rosario OLIVA di anni 64 e Salvatore OLIVA di anni 26, poiché ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari a seguito di breve attività info-investigativa e di osservazione a distanza, ritenendo fondata la possibilità di rinvenire un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente in un’abitazione posta al piano terra della scala M di questo Viale Grimaldi 10, hanno deciso di eseguire una perquisizione all’interno di essa.

Accedendo nell’immobile gli operanti hanno immediatamente due cortili, uno posto sul retro adibito ad officina meccanica per la riparazione di scooter e ciclomotori (già sottoposta sotto sequestro perché avviata abusivamente), mentre l’altro, sempre di pertinenza dell’abitazione, posto in prossimità dell’ingresso principale, dov’era allocata una piccola piscina nella quale giocavano i figli del 26enne. Proprio in quest’ultimo spazio all’aperto i carabinieri hanno rinvenuto numerosi sacchi di plastica che conservavano gli attrezzi di lavoro di padre e figlio, nonché componentistica meccanica e parti di carrozzeria di ciclomotori, tra i quali due di essi, identici per tipologia e dimensioni, contenenti complessivamente oltre 2 Kg di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte ad essere smerciate.

La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati relegati agli arresti domiciliari.