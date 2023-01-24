CATANIA. PANICO IN NEGOZIO DEL CENTRO COMMERCIALE, RAPINA CON COLTELLO DA CUCINA PRIMA DELLA CHIUSURA: ARRESTATA 25ENNE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una 25enne catanese, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di “rapina aggravata”.Nella tarda serata i militari dell’Arma, sono t...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato una 25enne catanese, già nota alle Forze dell’Ordine, per il reato di “rapina aggravata”.

Nella tarda serata i militari dell’Arma, sono tempestivamente intervenuti presso una galleria commerciale ubicata a Catania, poiché allertati da una dipendente di un negozio di abbigliamento, che sul 112 N.U.E., aveva segnalato una rapina in corso.

In particolare poco prima una donna, identificata poi per la 25enne, era entrata nell’attività commerciale nonostante le due commesse presenti l’avessero informata dell’imminente chiusura, dirigendosi verso i camerini di prova, verosimilmente per organizzarsi prima del colpo.

In effetti la giovane, approfittando dell’assenza di una delle due addette alle vendite, che insospettitasi per la situazione, era andata ad allertare la vigilanza, era sbucata improvvisamente dai camerini e, armata di un coltello da cucina (a punta e taglio della lunghezza totale di 24 cm), aveva raggiunto l’impiegata alla cassa, minacciando di usarlo contro di lei, qualora non le avesse consegnato tutto l’incasso. La commessa, in preda al panico, aveva pertanto consegnato tutto il contante presente nel registratore, riuscendo ad allontanarsi di corsa.

La rapinatrice quindi aveva tentato di guadagnare la fuga, venendo tuttavia bloccata all’ingresso dell’esercizio dai Carabinieri giunti sul posto, con l’ausilio di una guardia giurata. Nella circostanza, all’esito della perquisizione personale, la stessa era stata trovata in possesso sia dell’arma bianca, sottoposta a sequestro, sia dei soldi appena rubati, pari ad € 565 euro, restituiti alla dipendente.

I militari dell’Arma, hanno associato la 25enne alla casa circondariale catanese di Piazza Lanza, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.