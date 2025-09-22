Catania, panico sul bus: 64enne prende a pugni l’autista durante la corsa. Denunciato per lesioni e interruzione di pubblico servizio

Ha aggredito più volte l’autista dell’autobus sul quale stava viaggiando, colpendolo con schiaffi e pugni. L’uomo, un catanese di 64 anni, è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di St...

Ha aggredito più volte l’autista dell’autobus sul quale stava viaggiando, colpendolo con schiaffi e pugni. L’uomo, un catanese di 64 anni, è stato fermato e denunciato dagli agenti della Polizia di Stato dopo la richiesta d’aiuto avanzata dalla vittima attraverso il Numero Unico di Emergenza.

Giunti sul posto, i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno trovato il bus di linea sulla tratta Piazza Borsellino – Villaggio Sant’Agata fermo in via Acquicella con l’autista, un 37enne, ferito agli zigomi e alla spalla destra per via dei colpi inferti dal 64enne.

Ai poliziotti, la vittima del gesto violento ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente da uno sconosciuto mentre stava guidando. Il 64enne sarebbe sceso e salito più volte sul bus, scagliandosi contro l’autista con schiaffi e pugni al viso al punto da rendere per lui necessario il ricorso alle cure sanitarie da parte del personale del 118 che, successivamente, ha ritenuto opportuno trasferire l’uomo in ospedale per ulteriori approfondimenti ed esami.

Nel frattempo, i poliziotti hanno bloccato l’aggressore, già noto alle forze di Polizia per i suoi precedenti per diffamazione, minaccia e ingiuria. L’uomo ha ammesso di aver avuto una lite con l’autista in quanto, a suo dire, avrebbe risposto in modo poco garbato ad una donna che stava fruendo del servizio pubblico.

Il 64enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate e per interruzione di pubblico servizio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.