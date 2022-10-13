CATANIA. PARCHEGGIA L’AUTO NEL POSTO SBAGLIATO E LO PESTANO, INDAGATI TRE PERSONE

Nella mattinata del 10 ottobre è pervenuta alla sala operativa della Questura la segnalazione di un’aggressione in atto in via Sangiuliano, ove, pertanto, è stata inviata immediatamente una Volante....

Qui gli Agenti hanno preso immediatamente contatto con il richiedente, un cittadino austriaco da tempo residente a Catania, che ha raccontato di aver parcheggiato poco prima l’autovettura nei pressi della propria abitazione, sita in Via Sangiuliano, al fine di consentire che i propri figli, due gemelli disabili, salissero agevolmente a bordo. Dopo aver parcheggiato l’auto, l’uomo era stato, però, avvicinato da un individuo che gli aveva intimato di spostarla subito da quel posto, perché proprio lì dovevano parcheggiare altre persone – operai che lavoravano in zona – che stavano per sopraggiungere.

L’uomo non ha però ceduto e, a seguito, del suo è stato vittima di una violenta aggressione da parte del giovane, spalleggiato da altre due persone: un vero e proprio pestaggio nei confronti dell’uomo, “colpevole” solo di aver parcheggiato la propria autovettura nei pressi dell’abitazione, per farvi salire i propri figli disabili, purtroppo costretti ad assistere, inermi, all’aggressione ai danni del padre. A causa dei colpi subiti l’uomo ha riportato diverse ferite e contusioni giudicate guaribili in gg. 2 di prognosi e ha subito anche il danneggiamento del proprio orologio, di particolare valore.

Dalle informazioni acquisite nell’immediatezza dalla vittima dell’aggressione e da alcuni passanti, gli Agenti sono riusciti ad individuare il cantiere edile ove prestano la propria attività lavorativa i tre autori della violenta aggressione, riuscendo in un primo momento a rintracciarne soltanto uno, che ammetteva da subito le proprie responsabilità, confermando che alla lite avevano preso parte anche i suoi due figli, successivamente rintracciati ed identificati.

Alla luce di quanto accaduto i tre uomini sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni aggravate in concorso e danneggiamento.

Anche in questo caso, vista la gravità e la pericolosità del comportamento, il Questore di Catania, al termine dell’istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine, ha emesso nei confronti dei tre autori della brutale e vile aggressione la Misura di Prevenzione dell’Avviso Orale, emessa immediatamente con l’avvertimento che qualora i tre continuino a tenere una condotta non conforme alla Legge potrebbero essere proposti per l’applicazione della Sorveglianza Speciale della P.S.