CATANIA: PARCHEGGIATORE ABUSIVO EXTRACOMUNITARIO AGGREDISCE E PICCHIA 2 VIGILI URBANI IN PIAZZA MANCINI BATTAGLIA
Nuova aggressione ai danni dei vigili urbani di Catania. Teatro dell’episodio piazza Mancini Battaglia, dove un cittadino dello Zimbawe, già arrestato nel passato per violenze simili, è stato sorpreso a fare il parcheggiatore abusivo.
L’extracomunitario si è scagliato violentemente contro i due ispettori della polizia municipale che ne stavano controllando l’attività per sanzionarlo, colpendo i due agenti con pugni e calci. A bloccare lo straniero una pattuglia di carabinieri intervenuta sul posto.
L’uomo è stato poi condotto presso gli uffici della polizia giudiziaria dove è stato arrestato per i reati lesioni volontarie e resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale come ipotesi di reato.
Un ispettore, in particolare, è stato colpito al volto ed è stato quindi condotto al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro, dove gli sono state riscontrate lesioni non gravi ad un occhio con prognosi di 9 giorni.
L’aggressore è stato processato stamani per direttissima e, convalidato l’arresto condotto in carcere.
Si tratta della seconda aggressione, dopo quella avvenuta circa una settimana fa, durante la quale dei vigili dell’Annona, durante i controlli sulla contraffazione commerciale sono stati malmenati e finiti in ospedale.