CATANIA. Passeggia con un coltello sulla pista ciclabile di via Domenico Tempio: denunciato 20enne

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio svolti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, finalizzati alla prevenzione e al contrasto di comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica, un 20enne è stato denunciato per il reato di porto ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Una pattuglia, in sinergia con la Centrale Operativa, allertata da una segnalazione pervenuta al 112 Numero Unico di Emergenza, è intervenuta nel primo pomeriggio in via Domenico Tempio. Qui, poco prima, un passante ha visto un giovane mentre percorreva a piedi la pista ciclabile brandendo in mano un coltello abbastanza lungo.

I militari dell’Arma, una volta arrivati in zona, hanno subito individuato il giovane che, procedendo a piedi in direzione piazza Borsellino Alcalà, teneva ancora in mano un coltello. Accortosi della presenza dei carabinieri ha cercato immediatamente di nasconderlo in una tasca dei pantaloni. Senza perderlo di vista gli operanti, dopo averlo bloccato in sicurezza e disarmato, lo hanno identificato per un 20enne senza fissa dimora nel territorio italiano.

Il coltello, il cui possesso non è risultato ingiustificato, della lunghezza complessiva di 21 cm è stato ovviamente sequestrato e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per il 20enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catania.