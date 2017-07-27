CATANIA - PATERNO' AMICHEVOLE D'ESTATE - GALLERIA FOTOGRAFICA

Buon seguito in tribuna per questa amichevole estiva, che lascia poco spazio alle considerazioni tecniche. Una buona partita del Catania, contro un avversario che ha iniziato la preparazione da soli 3...

Buon seguito in tribuna per questa amichevole estiva, che lascia poco spazio alle considerazioni tecniche. Una buona partita del Catania, contro un avversario che ha iniziato la preparazione da soli 3 giorni, ma sceso in campo con l'intento di vendere cara la pelle. Il Catania è piaciuto per la costante ricerca delle soluzioni di gioco provate in allenamento, per la precisione e l'efficacia dei collegamenti tra reparti e per la pregevole fattura di alcuni gesti tecnici vincenti. Il tutto condito dalla regia di Lodi, giocatore che è sicuramente una spanna al di sopra degli altri, e che se si cala nella categoria sarà un acquisto di lusso per il Catania. Nel primo tempo, Lodi-show: già al 2°, splendido assist per il colpo di testa di Mazzarani, che firma la prima rete dell'incontro. Al 13°, punizione di Lodi all'incrocio dei pali, proprio come ai vecchi tempi. Al 27°, un altro splendido suggerimento di Lodi innesca Curiale, puntuale all'appuntamento con il gol: inserimento perfetto, 3-0. Al 33°, schema vincente dalla bandierina: Mazzarani indirizza il pallone lontano dall'area avversaria, Lodi al volo di sinistro firma la doppietta personale e strappa nuovamente applausi. Al 42°, Marletta accorcia le distanze su punizione, superando Pisseri; il numero 10 della formazione allenata dall'ex rossazzurro Marco Coppa ci riprova al 3° della ripresa: Martinez vola a deviare in angolo. Il Catania accelera al 4°: Zabala innesca Russotto, Andrea legge l'intenzione del compagno, s'invola e premia l'inserimento di Rossetti, che accompagna in rete a porta vuota. Poco dopo, Bacaloni irrompe di testa su calcio d'angolo: 6-1. Al 14°, perla di un ispirato ed efficace Andrea Russotto: il suo sinistro ad effetto è imprendibile, 7-1. Poco più tardi, il fantasista romano firma la sua doppietta colpendo in acrobazia ed anticipando il portiere in uscita. Giovedì, presentazione a Palazzo degli Elefanti in mattinata ed allenamento nel pomeriggio. A fine partita soddisfatto il mister del Paternò Marco Coppa ex giocatore del Catania. "Abbiamo risposto con piacere all'invito del Catania per questa amichevole, anche se siamo ancora all'inizio della preparazione. Grazia al presidente Ivan Mazzamuto abbiamo allestito una buona squadra, e speriamo nel ripescaggio in Eccellenza perchè penso che la nostra sia una rosa idonea a questa categoria. C'è molto entusiasmo e speriamo di non deludere le aspettative dei tifosi e dell'intera città". Alla partita non ha voluto mancare il sindaco di Paternò Nino Naso.

CATANIA - PATERNO' AMICHEVOLE D'ESTATE - GALLERIA FOTOGRAFICA

