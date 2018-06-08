CATANIA: PAURA ALLA PLAYA SI CERCANO DISPERSI IN MARE

Momenti di paura alla Playa di Catania,dove in questi momenti è in corso un intervento da parte dei vigili del fuoco per persone in difficoltà in mare.

Sul litorale etneo stanno operando un elicottero dei vigili del fuoco, una squadra del nucleo sommozzatori e una squadra da terra.

Secondo le prime notizie si stanno cercando ben 2 persone che avrebbero fatto perdere le proprie tracce, probabilmente a causa del forte vento e della avverse condizioni marittime.



